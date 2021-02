Ambtenares die 35.000 euro stal van Stad Gent opnieuw voor rechter: “Ik zat in geldnood”

Gent - Een ambtenaar van de financiële dienst van Stad Gent werd veroordeeld tot twee jaar cel nadat ze 35.000 euro stal van haar werkgever. De vrouw tekende verzet aan en stond maandag opnieuw voor de rechter. “Ik heb spijt van wat ik gedaan heb.”

De vrouw was verantwoordelijk voor de storting van de lonen maar schreef die bedragen dubbel over: naar de werknemer én naar zichzelf. Zo stal ze in totaal 35.000 euro van Stad Gent.

De rechtbank van Gent veroordeelde de vrouw eind december tot twee jaar cel en 4.000 euro boete. Maar tegen dit vonnis tekende ze verzet aan. Daardoor stond ze maandag opnieuw voor de rechter.

Krantenartikel

“Mijn cliënte heeft via een krantenartikel moeten vernomen dat haar zaak behandeld werd”, zegt haar advocate Nathalie De Jonghe. “We tekenden verzet aan om nog enkele zaken toe te voegen.”

De vrouw verklaarde dat ze een fout in het systeem had ontdekt. “Toen ik in geldnood kwam, heb ik daar gebruik van gemaakt. Ik wilde het geld altijd terugbetalen en dat is ondertussen gebeurd. Ik heb spijt.”

Op 8 maart valt het vonnis. De vrouw vroeg een opschorting van straf. “Ik begrijp niet dat u zich hiertoe hebt laten verleiden. U kon uw geldproblemen anders oplossen”, zegt de rechter.