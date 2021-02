Premier De Croo geeft persconferentie over stand van zaken en lange termijn

Premier Alexander De Croo (Open VLD) zal maandagmiddag om 14.30 uur een persconferentie geven om de langetermijnmodellen waarop het Overlegcomité van vrijdag zich zal baseren. Dat om meer transparantie te bieden.

Het is de bedoeling om wat uitgebreider stil te staan bij de huidige stand van de pandemie in ons land. Waar komen we vandaan? Wat is de situatie vandaag? Daarnaast zal ook toelichting gegeven worden bij de lange termijn modellen en verschillende scenario’s over de evolutie van de pandemie de volgende weken en maanden. Zo klinkt het bij het kabinet van premier De Croo.

Ook virologen Yves Van Laethem en Steven Van Gucht zullen toelichting geven.