Italiaanse ambassadeur in Congo gedood bij gewapende aanval

De Italiaanse ambassadeur in de Democratische Republiek Congo is om het leven gekomen tijdens een gewapende aanval in het oosten van het land. Dat meldt een diplomatieke bron maandag aan het Franse agentschap AFP en wordt bevestigd door het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De ambassadeur, Luca Attanasio, werd neergeschoten tijdens een aanval op een konvooi van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) in Virunga National Park in de buurt van Goma in het oosten van Congo.

Volgens de Congolese autoriteiten kwamen tijdens de hinderlaag ook de chauffeur en de lijfwacht van de ambassadeur om het leven. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maakt melding van de dood van de ambassadeur en een veiligheidsagent.

Het is niet bekend wie de aanvallers waren.

In het oosten van Congo zijn meerdere milities al jarenlang actief om de controle over de kostbare grondstoffen te bemachtigen.