Grootste vaccinproducent vraagt wereld om geduld uit te oefenen

De grootste vaccinproducent ter wereld heeft laten verstaan dat de uitvoer van coronavaccins vertraging zou kunnen oplopen. Het Indiase Serum Institute heeft namelijk opdracht gekregen prioriteit te geven aan de behoefte aan vaccins in India. Het bedrijf verkoopt onder andere het AstraZenecavaccin tegen lagere prijzen onder de naam Covishield.

“Beste landen en regeringen, terwijl jullie wachten op #COVISHIELDzendingen, vraag ik jullie om geduldig te zijn”, schrijft Adar Poonawalla, directeur van het Serum Institute, op Twitter. “Het Serum Institute heeft de opdracht gekregen prioriteit te geven aan de grote behoefte in India en ondertussen de behoeften van de rest van de wereld in evenwicht te brengen. We doen ons best.”

Volgens hun eigen cijfers produceert India ongeveer de helft van alle vaccins ter wereld. Daarom wordt het land vaak “de apotheek van de wereld” genoemd. Onlangs gaf India miljoenen doses coronavaccins weg aan arme landen in de regio en daarbuiten. Het land ziet de pandemie als een kans om haar imago in de wereld op te krikken.

India heeft zelf echter ook veel vaccins nodig en is van plan tegen de zomer ongeveer 300 miljoen mensen in te enten. Dat is iets minder dan een kwart van de totale bevolking.

Tot voor kort waren de coronacijfers relatief laag in India. Sommige deskundigen spraken zelfs van een zekere groepsimmuniteit. Dat leidde er echter toe dat de bevolking minder voorzichtig werd, en ook de nieuwe mutaties uit het Verenigd Koninkrijk, Brazilië en Zuid-Afrika zorgden opnieuw voor een stijging van de cijfers in bepaalde regio’s waaronder Mumbai, de grootste stad van India.