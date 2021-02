De topclubs hebben het nog nooit zo slecht gedaan: diepterecords voor nummers twee én drie, kloof met de rest nog nooit zo klein

“Tweede miskleun op rij”, “Hoe lang kan dit nog blijven duren?”, “Standard zakt verder weg”, “Gemiste kans om tik uit te delen”. De koppen in uw krant liegen er vandaag niet om. Nochtans gaat het elke keer om een andere topclub. Anderlecht, Genk, Standard, Antwerp én AA Gent konden alle vijf alweer niet winnen. Na 28 speeldagen is de nivellering zo compleet, want nog nooit sinds de invoering van het driepuntensysteem hebben de nummers twee en drie zo weinig punten gehad als dit seizoen. De kloof met de rest is ook nog nooit zo klein geweest, waardoor een recordaantal teams nog in aanmerking komt voor Play-off 1.