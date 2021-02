Sihame El Kaouakibi geeft persconferentie over Let’s Go Urban

Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi zal maandagmiddag om 13.30 uur een persconferentie geven om meer toelichting te geven over de cijfers achter haar organisatie Let’s Go Urban.

El Kaouakibi kwam twee weken geleden in opspraak toen bekendraakte dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van fraude binnen haar organisatie Let’s Go Urban. De stad Antwerpen startte een onderzoek naar de besteding van de stedelijke subsidies, maar vond geen onregelmatigheden. Het onderzoek loopt wel nog steeds.

Vrijdag raakte nog bekend dat Centrale Dienst voor Bestrijding van Corruptie (CDBC) het onderzoek naar mogelijke fraude overneemt van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen.

Puntjes op de i

“Ongeveer twee jaar geleden heb ik ook een persconferentie gegeven. Maar dat was voor iets helemaal anders. Ik heb toen aangekondigd dat ik me verkiesbaar zou stellen”, zei El Kaouakibi aan het begin van de persconferentie. “Meestal heb ik het hart op mijn tong. Het was dan ook tegen mijn natuur om de afgelopen weken niet te antwoorden op telefoontjes. Maar ik had tijd nodig om alles op een rijtje te zetten. Maar ook op terug rechtop te krabbelen. Ik ben omvergewaaid door in het middelpunt van de storm terecht te komen. Maar ik heb beloofd de puntjes op de i te zetten.”

Voor ze verder ging, zei El Kaouakibi dat het op geen enkel moment ging om persoonlijke verrijking of het onrechtmatig gebruik van overheidsmiddelen.

Groeipijnen

El Kaouakibi wou wel nog eerst toelichting geven over Let’s Go Urban. “Zij zijn de dupe van deze heisa. Ik heb Let’s Go Urban tien jaar geleden opgericht omdat ik een generatie razend getalenteerde jongeren zag waar niemand in geloofde. En uiteraard ben ik fier als ik ze op tv zie schitteren of op danswedstrijden.” Ze verduidelijkte dat het om jongeren uit alle lagen van onze maatschappij gaat en dat Let’s Go Urban op die manier een reflectie is van de maatschappij. “Dat maakt ons uniek. En daarom ondersteunt de stad ons al jaren. Het is ook een grote organisatie geworden. En een kleine organisatie die zo groot wordt, die krijgt te maken met groeipijnen. Zoals elke organisatie”, zei El Kaouakibi. “Ik heb die groeipijnen onderschat. Ik ben onderneemster. Ik wil oplossingen formuleren. En ik heb te veel hooi op mijn vork genomen.”

Ze zei dat ze de voorbije weken zelf ook op onaangename verrassingen gebotst is. En dat die verder zullen onderzocht worden. “We gaan kijken waar de fouten zitten en wie daar verantwoordelijk voor is. Maar het zijn al die jongeren die hier nu de dupe van worden, terwijl het iets is dat ver boven hun hoofd hangt.

Hand op het hart

Johan Vande Lanotte stelde, als advocaat, een expertiserapport op over Let’s Go Urban. El Kaouakibi verduidelijkte wel dat Vande Lanotte niet als haar advocaat optreedt en haar dus ook niet verdedigt.

Vande Lanotte overliep in detail alle mogelijk cijfers over opdrachten, aanbestedingen en subsidies. Zijn conclusie: “We hebben geen enkel element van zelfverrijking gevonden.”

Ook werd er geen bewijs gevonden dat de wet op overheidsopdrachten overtreden werd. “We hebben in de documenten een mail gevonden met een advies van een advocaat over de werkwijze. Er werd duidelijk geantwoord dat de wet niet overtreden werd. Het stadsbestuurd heeft die analyse gelezen en is akkoord gegaan”, zei Vande Lanotte. Hij heeft ook zelf een expert geraadpleegd om enkele elementen na te kijken, maar kwam tot de conclusie dat de wetgeving op de overheidsopdrachten gerespecteerd werd. “Ik kan met het hand op het hart zeggen dat er geen probleem gevonden is.”