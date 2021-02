Sonia werd opgelicht bij aankoop bitcoins: “Ze namen mijn computer over en haalden 11.680 euro van mijn rekening”

Lezer Sonia L. wil iedereen die gecontacteerd wordt om geld te beleggen of bitcoins te kopen waarschuwen voor oplichters. Ze is zelf slachtoffer geworden. Financiële waakhond FSMA raadt iedereen aan om eerst te controleren of de betrokken firma niet op hun zwarte lijst staat. Dat was bij Sonia het geval.

“Ik werd opgebeld door een onbekende die belde namens Profits Trade en me een voorstel deed om bitcoins te kopen. Ik moest 250 euro inschrijvings- of instapkosten betalen. Vanaf dan hebben ze je in hun macht. Ze vragen je uitdrukkelijk om er met niemand over te praten. En om alles in orde te brengen, namen ze mijn computer over. Om te zien wat er op mijn rekeningen stond, zo bleek nadien.”

Volgens Sonia L. uit Westerlo deed de firma er nadien alles aan om haar te laten geloven dat ze haar centen terug ging krijgen. Maar eerst moest ze nog een storting doen. “Zo ben ik in totaal 11.680 euro kwijt”, zegt ze.

“Nu nog bellen ze me af en toe. Als ik vraag wanneer ik mijn centen krijg, zeggen ze dat ik maar beter had moeten meewerken. En eisen ze nog meer geld.”

Financiële waakhond FSMA kent deze vorm van fraude en weet dat deze platformen erg agressief te werk gaan. “De oplichters proberen slachtoffers te overtuigen hun computer vanop afstand te laten ‘overnemen’ om zo bepaalde overschrijvingen te doen. De oplichters proberen slachtoffers bovendien te overtuigen om steeds grotere sommen te beleggen. Slachtoffers die hiermee instemmen, zien hun centen niet terug”, zegt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

De FSMA raadt dan ook iedereen aan om de ‘zwarte lijsten’ te consulteren om te zien of firma’s die jou contacteren niet gekend zijn als frauduleus. Profits Trade (www.profitstrade.com), het bedrijf dat Sonja heeft opgelicht, staat effectief op die lijst.

Om fraude te vermijden, raadt de FSMA de beleggers aan om steeds de identiteit te controleren van de vennootschap die hen een belegging aanbiedt (handelsnaam, land van vestiging, maatschappelijke zetel, enz.). “Vertrouw nooit een vennootschap die niet duidelijk kan worden geïdentificeerd”, klinkt het.

“Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel en vóór u een (bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing heeft gepubliceerd.”

“Als oplichters er bovendien in zouden slagen uw computer ‘over te nemen’ en zo bepaalde overschrijvingen te doen, raden wij u aan om onmiddellijk uw bank te contacteren.”

Dat deed Sonja L. Haar rekeningen werden geblokkeerd. Maar daarmee heeft ze nog altijd haar centen niet terug.

LEES OOK. Let op waar je geld leent of je bent meer kwijt dan je krijgt: zo vermijd je frauduleuze kredietverleners (+)