Jongeren, sportclubs, cultuursector, cafés,...: iedereen komt aankloppen voor versoepelingen, maar daar is geen marge voor

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) was dit weekend duidelijk: we kunnen pas over een week of drie inschatten of versoepelingen mogelijk zijn. Maar dat weerhoudt niemand ervan om in de aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag toch al aan te dringen op bepaalde afzwakkingen, wellicht tegen beter weten in.

De wensenlijstjes van de verschillende drukkingsgroepen zijn zo uitgebreid dat het onmogelijk is om aan alle verzuchtingen tegemoet te komen. Want de situatie is helaas nog steeds heel anders dan toen bij het einde van de eerste coronagolf forse versoepelingen werden aangekondigd. Zowel de dagelijkse ziekenhuisopnames, de bezetting in de ziekenhuizen als het aantal positieve tests zijn nu hoger, en al deze indicatoren gaan de verkeerde kant uit.

Veel manoeuvreerruimte is er dus niet. Toch schuiven alle mogelijke organisaties en sectoren eisenpakketten naar voren, in de hoop als eerste aan de beurt te komen bij een mogelijke afzwakking.

Na het vorige Overlegcomité voelden de jongeren zich genegeerd, en zij rekenen deze keer wellicht het hardst van allemaal op een bijkomende versoepeling. De Vlaamse Jeugdraad, de Vlaamse Scholierenkoepel en de Vlaamse Vereniging van Studenten laten daarom samen van zich horen en vragen maatregelen “zodat kinderen, jongeren, scholieren en studenten het volhouden”.

“Laatste kans”

Het eisenpakket bestaat onder andere uit het opheffen van de beperking van buitenschoolse activiteiten, het invoeren van een kotbubbel en het toelaten van meer contacten tussen jongeren: groepjes van tien in plaats van de gebruikelijke vier personen. Het Overlegcomité van vrijdag is voor de organisaties ronduit “de laatste kans” om nog perspectief te bieden. Hun hoop op een versoepeling is niet helemaal ongefundeerd: CD&V-voorzitter Joachim Coens was al na het vorige Overlegcomité “woest” toen bleek dat er geen perspectief voor jongeren geboden werd.

Ook het onderwijs voert de druk op in naam van de jongeren. Zo zegt topman Lieven Boeve van het Katholiek Onderwijs dat de jeugd “hoe vroeger, hoe beter” weer naar school moet kunnen. Een concrete datum voor een verdere heropening schuift hij echter niet naar voren. “We willen vooral weten vanaf wanneer dat volgens de virologen mogelijk is.” Ook volgens hem draait het om perspectief bieden, zegt hij in een gesprek met Het Nieuwsblad.

“Nu of nooit”

Vorige week liet horeca Vlaanderen al bij monde van voorzitter Matthias De Caluwe weten dat “een snelle en duurzame heropening noodzakelijk is”. “De noden worden met de dag groter, een stad zonder horeca is niet hetzelfde”. Ook AB Inbev, met voorsprong de grootste brouwer in ons land, mengde zich dit weekend in de discussie. “Het is genoeg. De horeca, de toeleveranciers en de brouwerijen staan onder enorme financiële druk. Het is nu of nooit, we moeten op 1 april de horeca weer opendoen, op een veilige manier”, zei AB InBev-directeur Pieter Anciaux,die verantwoordelijk is voor de horeca-activiteiten van de groep in de Benelux.

De cafébazen en restaurantuitbaters kunnen zich optrekken aan de steun van de MR. Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez vindt dat zij ten laatste bij de start van de lente weer klanten moeten kunnen ontvangen. Dat is dus over een maand. Blankenbergs Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) mikt echter op een andere tijdlijn: om de horeca in de paasvakantie te kunnen heropenen, pleit ze nu voor het aanhouden van de maatregelen.

“Snel opheffen”

De reisorganisaties legden zichzelf eerder een “reisstop” op tot 1 april. Maar al na het vorige Overlegcomité liet de Vlaamse Vereniging van Reisorganisaties weten te ijveren om “het reisverbod zo snel mogelijk te laten opheffen”.

Voor een snelle heropening zijn binnen de cultuursector maar weinig voorstanders, maar toch laten ook artiesten steeds meer van zich horen. Zo traden artiesten dit weekend in open lucht op onder de noemer “still standing for culture”. Ook hier klinkt vooral de roep om perspectief: normaal zijn de zalen nu volop aan het boeken voor het najaar, maar de omstandigheden blijven onduidelijk. De zomerfestivals hopen midden maart op uitsluitsel, maar zijn beducht voor een verplichte beperking van het aantal toeschouwers.

“Die andere pandemie”

Sportorganisaties lijken evenmin te rekenen op veel concrete toegevingen. Toch lieten uitbaters van fitnesszalen dit weekend van zich horen. Omdat ze vallen onder binnensporten, moeten zij momenteel nog de deuren sluiten. Uitbaters van 128 centra plaatsten daarom dit weekend toestellen in open lucht. Ze dringen bij de overheid niet alleen aan op een snelle heropening, maar willen ook dat de bevolking wordt aangemoedigd om meer te gaan sporten na corona. De sector gelooft dat een heropening amper risico’s inhoudt en waarschuwt voor “die andere pandemie, die van fysieke inactiviteit”.