SJOTCAST. ”Vincent Kompany is gewoon een beginnende trainer die fouten maakt.” Beluister onze nieuwe aflevering en win een gesigneerde bal van Anderlecht

Een nieuw jaar, een nieuwe reeks afleveringen van Sjotcast. In deze podcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. Terwijl Guillaume verliefd werd op een speler van Cercle Brugge, erkent Gert zijn meerdere in de quiz en krijgt chef voetbal Ludo Vandewalle een knoop in de maag door de recente onthullingen van Football Leaks.

Sjotcast: elke maandag om 16 uur

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het derde seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16 uur. Daarnaast lanceert het drietal ook Sjotcast Special, een reeks gesprekken met prominente gasten. Sjotcast Special verschijnt op donderdag, maar is geen wekelijkse afspraak.

‘Sjotcast’: beluister hier alle afleveringen van onze voetbalpodcast.

Win een gesigneerde bal van Anderlecht!

Sjotcast gaat ook de tour van de prijzen op. In onze voetbalpodcast kunt u nu ook met de regelmaat van de klok een prijs winnen. Deze week maakt u kans op een gesigneerde bal van Antwerp. Beantwoord onderstaande wedstrijd- en schiftingsvraag en maak kans.