Na ongeziene winterstorm: hoe een mislukt experiment in Texas 70 levens eiste, en de energierekening 70 keer duurder maakte

Texas was vorige week het toneel van een winterstorm die de Amerikaanse staat al lang niet meer gezien had. De gevolgen waren navenant: het elektriciteits- en gasnetwerk begaven het, waardoor miljoenen mensen bij vriestemperaturen zonder verwarming vielen, tientallen mensen kwamen om het leven. Anderen hadden meer geluk: zij hadden nog wel energie. Al is “geluk” misschien niet echt het juiste woord, want nu volgt de rekening. Letterlijk...