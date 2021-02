Napoli-spits Victor Osimhen mag ziekenhuis verlaten na hoofdblessure

Napoli-spits Victor Osimhen (ex-Charleroi) mag het ziekenhuis in Bergamo verlaten. Daar verbleef de Nigeriaanse international in de nacht van zondag op maandag ter observatie, nadat hij zondag op het veld van Atalanta (4-2 nederlaag) uitviel met een hoofdletsel. Maandagavond keert hij terug naar Napels. Dinsdag ondergaat Osimhen nog bijkomende onderzoeken.

De 22-jarige spits kwam in de negentigste minuut na een duel met Atalanta-verdediger Cristian Romero, die even voordien de eindstand op het bord had gezet, hard met zijn hoofd terecht op de grond. Vervolgens bleef hij roerloos liggen en moesten de hulpdiensten ingrijpen. Hij werd met een draagberrie van het terrein gedragen en overgebracht naar het ziekenhuis. De ernst van de blessure is evenwel nog niet duidelijk, aldus Napoli.

Osimhen vierde pas eind januari zijn rentree na meer dan twee maanden afwezigheid wegens een schouderblessure en een besmetting met het coronavirus. Eind vorige zomer legde Napoli nog zeventig miljoen euro op tafel om hem los te weken bij Lille, dat hem een jaar eerder bij Charleroi had weggeplukt.

Foto: EPA-EFE

Foto: AP

