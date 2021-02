Ex-president Donald Trump vindt zichzelf geschikte presidentskandidaat voor 2024

Ex-president Donald Trump gaat volgens de nieuwssite Axios zondag in een toespraak in Orlando zichzelf ‘een geschikt presidentskandidaat’ voor de Republikeinse partij noemen. Het wordt zijn eerste publieke optreden sinds hij op 20 januari het Witte Huis verliet.

Trump is uitgenodigd bij de Conservatieve Politieke Actie Conferentie (CPAC), een jaarlijkse bijeenkomst van vooraanstaande conservatieven.

Het voornaamste is volgens de site niet dat hij denkt aan een terugkeer in het Witte Huis, maar dat hij beklemtoont dat hij nog steeds de baas van de partij is.

Trump kreeg in november 74 miljoen stemmen, meer dan een Republikeinse presidentskandidaat ooit kreeg en 11 miljoen meer dan in 2016. Maar hij verloor de verkiezingen en is ook in eigen kring omstreden omdat hij het steeds over verkiezingsfraude heeft terwijl daar geen bewijzen van gevonden zijn. Hij weigert ook te geloven dat zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden 7 miljoen stemmen meer kreeg.

Trump overlegt volgens Axios deze week in zijn landhuis Mar-a-Lago in Florida met adviseurs over de te volgen koers voor hemzelf en voor de partij. Zijn plannen om een eigen partij te beginnen, zijn nog altijd niet helemaal opgeborgen.

In een recente peiling onder Republikeinen zei bijna de helft van de ondervraagden dat ze zich achter een partij van Trump zou scharen als die de Republikeinen vaarwel zegt en voor zichzelf een partij begint.