Buren geschokt door vondst van baby in container in Amsterdam: “Je moet er wel echt heel erg aan toe zijn om zoiets te doen”

“Hadden ze dat kindje voor mijn deur gelegd, had ik er wel voor gezorgd”, zegt een bewoonster van de Meernhof in Amsterdam Zuidoost, waar een baby werd gevonden in een container. Iedereen in de buurt is aangeslagen. “Je moet er wel echt heel erg aan toe zijn om zoiets te doen.”

De politie kreeg rond 22.40 uur zondagavond een melding van iemand die geluiden hoorde, vermoedelijk gehuil, uit een container aan de Meernhof. Nadat de hulpdiensten verschillende vuilniszakken uit de vuilniscontainer hadden gehaald, hoorden agenten inderdaad een baby huilen.

De agenten konden het kindje zelf niet bevrijden en moesten de hulp inschakelen van de brandweer. Die wist uiteindelijk de baby, die in een grote gele boodschappentas van Jumbo zat, uit de container te halen. Het meisje werd onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe lang de baby er al lag.

De politie voerde maandag de hele dag onderzoek naar het ‘weggegooide babymeisje’, zoals een getuige het drama omschrijft. Niet alleen de container waaruit zondagavond babygehuil werd gehoord, werd meegenomen voor onderzoek, maar ook de containers even verderop.

“Ik heb zelf een baby van zeven maanden en las het vanmorgen op mijn telefoon. Ik zei nog tegen mijn vrouw: ‘wie doet zoiets? Dan moet je toch wel heel erg ziek zijn’. En nu sta ik er zelf naast. Ik ben er misselijk van”, getuigt een van de werkmannen die de container moeten opladen.

Jumbo-boodschappentas

De politie heeft maandagmorgen in een persbericht laten weten dat de brandweer diverse vuilniszakken uit de container haalde en inderdaad een pasgeboren kindje vond in een grote gele Jumbo-shopper. Agenten pakten het kindje in met jassen, waarna het met de ambulance direct werd overgebracht naar het ziekenhuis.

De buurvrouw kan er voor haar gevoel niet bij. Zij hoopt wel dat de moeder wordt gevonden. “Omdat het waarschijnlijk niet zo goed gaat met deze vrouw. Niemand bedenkt zoiets vooraf. Dus je kunt je alleen maar voorstellen dat haar toestand niet best is. Ze heeft waarschijnlijk geen uitweg meer gezien. En in dat geval heeft zij hulp nodig.”

Voorlopige voogdij

De baby is intussen opgevangen en maakte het gezien de omstandigheden goed. Hoe lang het meisje al in de container lag toen ze werd gevonden, is nog niet duidelijk.

De Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming heeft met een gezagsmaatregel de voorlopige voogdij aangevraagd voor drie maanden, zodat er ouderlijk gezag is geregeld. De jeugdbescherming regelt een verblijfplaats voor het kind. Volgens de woordvoerder is het eerst belangrijk dat wordt achterhaald wie de moeder is en dat zij de hulp krijgt die ze nodig heeft.

De afgelopen tien jaar werd ongeveer één keer per jaar een kindje te vondeling gelegd in Nederland, volgens de cijfers van de Kinderbescherming.