Oude postzegels mogelijk niet meer geldig vanaf 2023

Postzegels met een waarde in Belgische frank of euro zullen vanaf 2023 mogelijk niet meer geldig zijn. De Tijd ontdekte dat daarover een nieuw koninklijk besluit in de maak is. Post- en telecomregulator BIPT organiseert er momenteel een openbare raadpleging over.

Sinds 2011 geeft bpost geen zegels meer uit met een waarde op. Ongestempelde postzegels in Belgische frank of euro die uitgegeven werden na 2 oktober 1961, bleven wel onbeperkt geldig. Daar wil bevoegd minister Petra De Sutter (Groen) een einde aan maken, zo blijkt uit het wetsontwerp. Als dat wordt goedgekeurd, worden de oude zegels onbruikbaar vanaf 1 januari 2023.

Bpost zegt dat de oude postzegels niet machinaal gecontroleerd kunnen worden en dat andere landen de oude zegels al verbannen hebben. “Bovendien is er nog voldoende tijd in de overgangsperiode om de oude postzegels nog te gebruiken”, zegt bpost-woordvoerster Veerle Van Mierlo. Oude zegels zullen niet omgeruild kunnen worden voor nieuwe zegels of voor geld.