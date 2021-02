Absurd: zwemmers Plopsaqua moeten zich reppen naar parking door avondklok, maar daar kunnen ze wel napraten

Landen - Aan het nieuwe Plopsaqua pal op de grens van Landen met Hannuit doen zich Kafkaiaanse toestanden voor. Het zwembad, dat onlangs de deuren opende, is gelegen op Waals grondgebied en de parking op Vlaams grondgebied. De avondklok is op beide plaatsen verschillend en dat veroorzaakt vreemde situaties.

De leden van de Landense zwemclub trainen sinds kort in dit nieuwe zwemparadijs, weliswaar in bubbels van vier en rekening houdend met de huidige coronamaatregelen. Maar zij moeten zich reppen om op tijd het bad te verlaten, want de avondklok in Wallonië gaat in om 22 uur. Aangezien de zwemtrainingen normaal van 21 tot 22 uur plaatsvinden, haasten de leden zich klokslag 22 uur naar de parking, waar ze nog wel kunnen napraten, want de avondklok in Vlaanderen gaat pas om middernacht in. “We zijn hier inderdaad van op de hoogte en dat is helaas de wet, maar wij zelf hebben hier in de praktijk nog geen hinder van ondervonden”, reageert Chelsea Vanhullebusch, perswoordvoerster voor Plopsa.

Wat vroeger starten

“Los van de ligging van het zwembad, geldt dit ook voor andere zaken”, voegt Landens burgemeester Gino Debroux (L’anders) eraan toe. “Als je bijvoorbeeld na 22 uur nog aan het joggen bent, kan dit enkel in Vlaanderen en niet in Wallonië. En zo zullen er nog wel dingen zijn. Maar voorlopig heb ik nog geen melding gekregen van de sportclubs dat er hier rond problemen zijn.”

Samen met de mensen van Plopsaqua is er nu alvast een oplossing uitgewerkt. Zo kunnen de leden van de Landense zwemclub wat vroeger met de lessen starten, zodat ze niet moeten inbinden in trainingstijd.