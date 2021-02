Vier scenario’s voor versoepelingen, maar er blijft één belangrijke onduidelijkheid

Voor het Overlegcomité van vrijdag wou premier Alexander De Croo (Open VLD) uit de doeken doen op welke wetenschappelijke feiten ze zich baseren om maatregelen al dan niet te versoepelen. Die transparantie wou hij maandag bieden, want de vraag naar perspectief groeit. Biostatisticus Niel Hens presenteerde vier scenario’s: geen versoepelingen, en versoepelingen vanaf maart, april of mei. “Bij versoepelingen vanaf 1 mei kunnen we de situatie vrijwel onder controle houden.”

Voor biostatisticus Niel Hens aan zijn toelichting begon, benadrukte hij dat de belangrijkste onduidelijkheid blijft over de opmars en besmettelijkheid van de verschillende varianten van het virus. In de scenario’s wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen 30 en 70 procent grotere besmettelijkheid. Het meest waarschijnlijk is dat de varianten tot 50 procent besmettelijker zijn, zegt Hens.

In het eerste scenario volgen geen versoepelingen. In dat geval zou een grotere besmettelijkheid van 30 procent weinig gevolgen hebben, maar 70 procent grotere besmettelijkheid zou wel voor een nieuwe piek kunnen zorgen.

De vier scenario’s: geen versoepelingen, of versoepelingen vanaf maart, april of mei Foto: rr

Als we volgens het tweede scenario in maart de maatregelen afbouwen tot op het niveau van september, dan zou de piek bij 70 procent zelfs tot ver boven de piek van de tweede golf kunnen stijgen. Daartegenover staat dat 30 procent wel beheersbaar zou zijn. Maar in het meest realistisch geachtte scenario, van rond de 50 procent, stijgt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames bij een dergelijke versoepeling ook weer tot het peil van de tweede golf.

Een versoepeling in april - scenario drie - zou al veel beperktere gevolgen hebben, doordat er dan al meer mensen gevaccineerd zullen zijn. Zelfs het ergste scenario klimt dan niet meer boven de piek van november. In scenario vier, met versoepelingen vanaf mei, is dat nog meer het geval. Dan zou ook een hogere besmettelijkheid ‘beheersbaar’ blijven, ondanks een opstoot bij versoepelingen. “Bij versoepelingen vanaf 1 mei zouden we het vrijwel onder controle kunnen houden. De stijging zou beperkt blijven”, zei Hens.

“Afname richting zomervakantie”

Welke van de vier scenario’s vrijdag op het Overlegcomité de bovenhand haalt, daar wilde de premier zich maandag niet over uitspreken. Hij zei wel dit: “Ik denk dat uit deze presentatie blijkt dat er een noodzaak is om zeer voorzichtig te blijven om een derde golf te vermijden.”

Foto: BELGA

Al geeft hij ook toe dat de vraag naar perspectief terecht is. “Een belangrijke boodschap is dat we het punt naderen waarop het risico op een derde golf serieus vermindert.”

Biostatisticus Niel Hens benadrukte ook dat in elk van de vier scenario’s er wel degelijk perspectief is. “We staan epidemiologisch gezien voor een heel belangrijke periode. We moeten geduld uitoefenen en nog drie à vier weken afwachten wat de impact is van de Britse variant. Maar: alle scenario’s duiden wel zeer sterk op een afname van de curve naar de zomervakantie toe.”

