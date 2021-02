200 zorgkundigen kregen een uitnodiging om zich te laten vaccineren, maar een derde daagde niet op: hoe komt dat?

Veurne / De Panne / Alveringem / Nieuwpoort / Koksijde -

In Veurne is zaterdag het startschot gegeven van de vaccinatieronde voor zorgkundigen uit de eerste lijn, zoals artsen en thuisverplegers. Opvallend: van de 200 eerst aangeschrevenen gingen er zeker 70 niet op de uitnodiging in. Maar daar zijn een aantal verklaringen voor.