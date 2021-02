Het was jaren een raadsel, maar alle twijfel is nu weg: verborgen inscriptie op iconisch schilderij “De Schreeuw” door Edvard Munch zelf aangebracht

Een nauwelijks zichtbare zin op het schilderij “De Schreeuw” van Edvard Munch is door de kunstenaar zelf op het doek aangebracht. Tot die conclusie kwam het Nationaal Kunstmuseum van Noorwegen na nieuw onderzoek. Er werd al jaren gespeculeerd over de herkomst van de woorden op het wereldberoemde werk.

“Kan kun være malet af en gal Mand!”, zo staat in het Noors te lezen in de linkerbovenhoek van de originele versie van het werk. Vertaald wordt dat: “Kan alleen door een gek geschilderd zijn! “. De woorden zijn met het blote oog nauwelijks leesbaar en werden met een potlood op de verf van het doek geschreven, nadat het schilderij was voltooid.

De herkomst van de zin was lange tijd een raadsel. Ter voorbereiding van de tentoonstelling van het schilderij in het nieuwe Nationaal Kunstmuseum, dat in 2022 in Oslo de deuren opent, werd het origineel dat uit het jaar 1893 dateert, onlangs uitgebreid onderzocht. Zowel het handschrift op zich als de gebeurtenissen uit die tijd laten er geen twijfel over bestaan: de inscriptie is het werk van Munch zelf, verklaart het museum maandag in een mededeling.

“De Schreeuw” is een van de bekendste werken in de kunstgeschiedenis. Munch schilderde er verschillende versies van.