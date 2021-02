Blessuregolf bij Real Madrid stopt niet: negen spelers ontbreken voor CL-kraker, ook Benzema geraakt niet fit

Real Madrid kan woensdag om 21 uur tijdens de uitwedstrijd tegen Atalanta in de achtste finales van de Champions League niet rekenen op Karim Benzema. De Franse spits is niet op tijd hersteld van een enkelblessure en zit niet in de wedstrijdselectie van coach Zinédine Zidane. Ook Eden Hazard ontbreekt nog. In totaal ontbreken negen spelers.

Zidane verklaarde zondag al dat hij geen enkel risico wil nemen met zijn topscorer Karim Benzema. “Als hij niet helemaal fit is, dan gaat hij gewoon niet mee”, zei hij. De 33-jarige Fransman, dit seizoen goed voor in totaal zeventien treffers, blijkt daags nadien niet voldoende hersteld en ontbreekt in de wedstrijdkern. Hij miste afgelopen weekend ook al de wedstrijd bij Real Valladolid (0-1 winst).

Tegen Atalanta zal Zidane overigens flink moeten puzzelen. Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Dani Carvajal, Federico Valverde, Rodrygo, Alvaro Odriozola en Éder Militão zijn immers ook niet inzetbaar tegen de Italianen. Sterkhouder tussen de palen Thibaut Courtois is wel van de partij.