Familie Lippens ontroerd door alle steunbetuigingen, herdenking volgt na versoepelingen

Knokke-Heist - Aangezien de begrafenis van burgemeester Leopold Lippens in strikt familiale kring zal plaatsvinden, wordt de burgervader later herdacht tijdens een herdenkingsplechtigheid. Maar wel pas wanneer de coronamaatregelen dat toelaten.

Veel inwoners van Knokke-Heist vragen zich af of er een bidprentje van hun geliefde burgervader beschikbaar zal zijn. Aangezien de begrafenis niet toegankelijk is en strikt familiaal wordt gehouden, plant het gemeentebestuur later nog een grote herdenkingsplechtigheid.

“Maar wel pas vanaf de coronamaatregelen het toelaten”, aldus waarnemend burgemeester Piet De Groote. “Nu is er nog een samenscholingsverbod: er zijn heel weinig mogelijkheden. We zullen er dan ook voor zorgen dat iedereen een tastbaar aandenken krijgt aan burgemeester Lippens.”

Ondertussen is het nageslacht van Lippens dankbaar voor alle steunbetuigingen die binnenkomen. Dat er massaal strandbloemen werden geplaatst op zijn oprijlaan, vindt zijn familie ontroerend. Zijn zoon Valery plaatste een bericht op Facebook.

“Bedankt aan allen voor de vele berichten en getuigenissen van steun die ons diep raken”, schrijft hij. “Gezien de huidige situatie zal de uitvaart in alle intimiteit plaatsvinden. Voor wie hem nog een laatste groet wil brengen, kan dat tot woensdagavond in het funerarium van Knokke-Heist, waar onze vader tot dan rust.”

