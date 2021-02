Italiaanse ambassadeur, lijfwacht en chauffeur vermoord wanneer konvooi in hinderlaag terechtkomt in bekend park in Congo: “Laffe, brute aanval”

Luca Attasanio, een Italiaans ambassadeur die voor de VN naar Congo was gestuurd, is daar tijdens een aanval vermoord. Nog twee andere leden van het konvooi zijn gedood. Een van hen was een politieman die in stond voor de veiligheid van de ambassadeur.

Luca Attanasio werd neergeschoten tijdens een aanval op een konvooi van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) in het beroemde Virunga National Park in de buurt van Goma, in het oosten van Congo. Het konvooi kwam in een hinderlaag terecht. Volgens de Congolese autoriteiten kwamen tijdens de hinderlaag ook de chauffeur en de lijfwacht van de ambassadeur om het leven. Verschillende bronnen spreken ook van een poging tot ontvoering.

Luigi Di Maio, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, keerde vroeg terug naar Italië van een reis naar Brussel en uitte zijn “immense pijn” bij de moorden.

(lees verder onder de foto’s)

“De omstandigheden van deze brute aanval zijn nog niet bekend en er zal geen moeite worden gespaard hier duidelijkheid over te krijgen en de daders op te pakken”, klonk het.

Attanasio, die getrouwd was en drie kinderen had, was sinds 2017 het hoofd van de Italiaanse missie in Kinshasa en werd in 2019 ambassadeur.

Ook agent Vittorio Iacovacci, die bodyguard was van Attanasio werd gedood, net als de chauffeur van de ambassadeur Foto: AP

Vanuit de hele wereld komen er reacties op de laffe aanslag.

Wilmès betuigt medeleven

“De dood van de Italiaanse ambassadeur in de Democratische Republiek Congo (DRC) Luca Attanasio is een verachtelijke daad die de dringende noodzaak aantoont om de vrede in deze regio herstellen”. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès in een reactie.

Voorzitter van de Europese Raad, Charles Michel, zegt op zijn beurt dat hij geschokt is door de aanslag en de levens de erbij verloren gingen. “Veiligheid en vrede moeten gegarandeerd zijn: de Europese Unie blijft aan de zijde staan van de DRC en haar bevolking”, zegt Michel.

Over wie de daders zijn, is voorlopig niets bekend. Het onderzoek loopt, maar in die regio is dat niet zo evident. Na de aanslag werden blauwhelmen ter plaatse gestuurd, maar de daders waren toen al lang verdwenen.

In het oosten van Congo zijn meerdere milities al jarenlang actief om de controle over de kostbare grondstoffen te bemachtigen.