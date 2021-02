Ajax zet zwaar geschut in bij dopingzaak André Onana: onder andere ex-advocaat WADA staat keeper bij

André Onana en Ajax zetten met de gerenommeerde advocaten Dolf Segaar en Javier Ferrero zwaar geschut in om vrijspraak of een (veel) lagere straf te krijgen voor de doelman, bij wie in oktober 2020 het verboden middel furosemide in zijn lichaam werd aangetroffen. De UEFA Appeals Body schorste de doelman voor twaalf maanden, maar Onana en Ajax hebben officieel besloten beroep aan te tekenen bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS), bevestigt woordvoerder Miel Brinkhuis.