Dirk Devroey nadat velen niet opdagen in vaccinatiecentrum: “Dit moeten we onderzoeken”

Overijse - In de Markthal in Overijse kon er vanaf maandag gevaccineerd worden. Al verliep dat niet helemaal volgens plan.

“Het is zo dat heel wat uitgenodigde mensen hun aanwezigheid niet bevestigden”, zegt voorzitter van de Eerstelijnszone Druivenstreek Dirk Devroey, die zelf ook werkt in het vaccinatiecentrum. “We zijn wel voorbereid, want we hebben reservelijsten met mensen die we kunnen contacteren als we vaccins in overschot zouden hebben. Zo kunnen we mensen uit de essentiële beroepen en uit de risicogroepen alsnog oproepen als dat nodig zou zijn.”

Uitnodiging in de spambox

De reservelijsten kwamen dan ook goed van pas, blijkt enkele uren later. “We hebben uiteindelijk heel wat mensen zelf geëngageerd om hun prikje te komen halen”, laat Devroey nog weten. “Waarom er zoveel mensen die uitgenodigd waren niet kwamen opdagen? Dat moeten we nu onderzoeken. We hebben wel enkele hypotheses. Misschien is de uitnodiging verloren gegaan in de spambox van de mensen. Anderzijds is het ook mogelijk dat er al heel wat zorgverleners al gevaccineerd zijn door hun werkgever. We zoeken nu uit hoe we dat in de toekomst kunnen verhelpen. Gelukkig liep het hier vandaag toch aardig vol, dus we zijn blij dat we alsnog voldoende mensen hebben kunnen vaccineren. We zouden het tempo nog hoger kunnen leggen als we meer vaccins zouden krijgen. Maar dat ligt niet in onze handen.”

Er waren niet alleen in Overijse problemen. Ook in Veurne daagde een derde niet op.

