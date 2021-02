Limburger wurgt kat van vriendin omdat “relatie hem teveel was geworden”: half jaar naar de cel en verbod om ooit nog dieren te houden

Sint-Truiden - Een 28-jarige man uit Sint-Truiden is veroordeeld tot zes maanden cel omdat hij de kat van zijn vriendin wurgde. Hij mag ook geen dieren meer houden.

Onderzoek toonde aan dat de dader in het Truiense appartement waar hij met zijn vriendin samenwoonde, op zijn knieën ging zitten voor kitten Mila. Hij nam op 12 december 2019 het katje, een Ragdoll, bij de nek en voerde handelingen uit waardoor het schreeuwde. Uiteindelijk kneep de Truienaar de keel van de kitten dicht en liet het hulpeloze dier op de grond vallen. Tijdens het vooronderzoek verklaarde hij dat zijn relatie niet goed meer verliep. Het was hem teveel geworden, waarop hij besloten had om de relatie stop te zetten en de kitten te wurgen. Zijn vriendin zou immers nooit willen vertrekken als ze de kat moest achterlaten. “Om er geen ruzie over te krijgen, was dit de gemakkelijkste oplossing. Dan zou ze snel vertrekken en was er geen discussie over de kat”, was zijn uitleg.

Een camera die de vrouw eerder had geïnstalleerd nadat zes katten in verdachte omstandigheden omkwamen, registreerde het tafereel. In het vonnis spreekt de rechter over gruwelijke en schokkende feiten. Het komt de beklaagde, die niet kwam opdagen op het proces, op zes maanden cel en 2.400 euro boete te staan. Ook ontzegt de rechter hem definitief het recht om eender welke dieren nog te houden. Aan zijn ex is hij 1.740 euro verschuldigd.