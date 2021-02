Verdachten dodelijke steekpartij in Bocholt zijn broers van 16 en 18 jaar oud

Zonhoven / Bocholt - In het onderzoek naar de steekpartij in Bocholt, waarbij de 22-jarige Jason Tollenaers uit Zonhoven stierf, zijn twee broers van 16 en 18 jaar gearresteerd. Ze hebben zichzelf aangegeven.

De 22-jarige Jason Tollenaers uit Zonhoven werd rond 18 uur neergestoken op de openbare parking van het Matthijsplein, nabij de middelbare school Biotechnicum. Tijdens een uit de hand gelopen handgemeen heeft de minderjarige broer de 22-jarige Bocholtenaar gestoken in het dijbeen waarbij een slagader werd geraakt.

De dokters in het ziekenhuis hebben nog geprobeerd om Jason te redden, maar ze konden niets meer doen, zegt zijn familie. “Dit is verschrikkelijk voor iedereen en zijn zoontje in het bijzonder”, luidt het