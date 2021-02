Was de FBI betrokken bij dood van Malcolm X? Postume brief van undercoveragent doet officiële versie over moord wankelen

Vier moorden in de VS blijven ook na meer dan een halve eeuw omgeven door mysterie: die op de broers Kennedy, Martin Luther King en Malcolm X. De onopgeloste vraag in alle vier is dezelfde: strookt de officiële versie wel met de waarheid? Bijna dag op dag 56 jaar na de moord op de zwarte burgerrechtenactivist Malcolm X is een postume brief opgedoken van een voormalige undercoveragent. Die lijkt de these van betrokkenheid van de politie van New York en de FBI te bevestigen.