Extra coronakilo’s als grootste doembeeld: drie ‘ervaringsdeskundigen’ over de opgang van fatshaming tijdens deze pandemie

Dikke mensen zijn lui, vadsig, en ze hebben hun coronacomplicaties zelf gezocht. Zo klinkt het – ietwat omfloerst – in allerhande opiniestukken, interviews en commentaren. Fat-shaming is tijdens deze pandemie weer in opgang, en een coronakilo hier en daar geldt als het grootste doembeeld. Hoog tijd voor andere beelden van vollere mensen, zeggen een activist, een illustrator en een televisiemaker.