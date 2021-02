Kanker overwonnen als kind, nu gaat Hayley Arceneaux (29) als jongste Amerikaanse naar de ruimte

De Amerikaanse Hayley Arceneaux wordt met haar 29 jaar de jongste Amerikaanse ooit in de ruimte. Tegen het einde van het jaar zal ze met SpaceX Falcon 9, de eerste vlucht van het bedrijf van Elon Musk met alleen maar ruimtetoeristen aan boord, de ruimte ingaan.

In het dagelijkse leven is Arceneaux een doktersassistente. Ze verdient lang niet genoeg voor de trip, want vooralsnog blijft een ruimtereis onbetaalbaar voor gewone stervelingen. Maar miljardair Jared Isaacman, die de eerste vlucht volledig boekte, geeft twee van de vier zetels in de SpaceX Falcon 9 weg. En één zitje voor de reis rond de aarde moest volgens de weldoener gaan naar een zorgkundige die hoop symboliseert. Omdat Hayley Arceneaux op haar tiende zelf kanker overwon en nu kinderen met kanker helpt in het ziekenhuis waar ze zelf genas, is zij volgens Isaacman de geschikte kandidaat. De andere zetel in het ruimteveer zal gaan naar de winnaar van een loterij waarmee geld wordt ingezameld voor het kinderziekenhuis in Memphis waar de ruimtetoeriste in spe werkt.