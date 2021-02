Radja Nainggolan heeft nieuwe, eerder onbekende trainer bij Cagliari

Leonardo Semplici is de nieuwe trainer van Cagliari. Dat maakte de club van Radja Nainggolan maandag bekend. De 53-jarige Semplici volgt de maandag ontslagen Eusebio Di Francesco op.

Cagliari is aan een belabberde reeks bezig in de Serie A. De Sardische ploeg, die Nainggolan tot het einde van het seizoen huurt van Inter Milaan, behaalde recent slechts 1 op 30. Vrijdag verloor Cagliari met 0-1 van Torino. In de Serie A is de club na 23 speeldagen pas 18e, vijf punten verwijderd van de veilige zone.

Di Francesco stond sinds afgelopen zomer aan het roer bij Cagliari. De voormalige Italiaanse international volgde toen Walter Zenga op. Semplici maakte pas in 2017 zijn debuut in de Serie A. Dat gebeurde nadat hij met SPAL, waar hij sinds 2014 aan de slag was, naar het hoogste niveau promoveerde. Twee seizoenen lang kon hij SPAL in eerste klasse houden, maar in februari 2020 werd hij de laan uitgestuurd, enkele maanden voordat SPAL alsnog naar de Serie B degradeerde.

Zondag staat Cagliari met zijn nieuwe coach al meteen voor een belangrijke opdracht. Het speelt dan op verplaatsing bij rode lantaarn Crotone.

