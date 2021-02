Britse Queen wil explosief interview Harry en Meghan te snel af zijn

De Britse Queen zal op 7 maart de natie toespreken. Ze doet dat uitgerekend enkele uren vóór prins Harry en Meghan Markle hun nu al controversiële interview gaan geven aan Oprah Winfrey.

De Britse natie kijkt er likkebaardend naar uit: op 7 maart geven prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle een interview aan de Amerikaanse talkshowvedette Oprah Winfrey. Ze gaan er alle uitleg geven over “Megxit”, de reden waarom ze het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten en waarom ze hun koninklijke opdrachten naast zich neer hebben gelegd. Dat interview veroorzaakt nu al grote deining in Buckingham Palace.

De Britse Queen kiest nu de vlucht vooruit en zal een paar uur voor die uitzending zelf de natie toespreken. Normaal zou koningin Elizabeth op 8 maart, daags nadien dus, haar opwachting maken op de “Commonwealth Day Service”, de jaarlijkse viering die herinnert aan de eenheid van de landen die vroeger deel uitmaakten van het Britse Rijk en nu samen het Britse Gemenebest vormen.

Foto: ISOPIX

Belangrijke toespraak

Maar die vieringen gaan niet door, in de plaats komt dus een dag vroeger een “belangrijke toespraak”. Om de eenheid van de koninklijke familie te benadrukken, komen ook prins Charles en Camilla en prins William en zijn vrouw Kate aan het woord.

Volgens insiders is de Queen “razend” over het geplande tv-interview van Harry en Meghan. De Queen zou het ook totaal niet geapprecieerd hebben dat het koppel het nieuws over hun zwangerschap eerst met de hele wereld deelde, en daarna pas persoonlijk met haar.