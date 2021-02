Sandra Chandelle, weduwe van Michel Daerden, vervolgd voor laster op Facebook

Sandra Chandelle, weduwe van de Waalse politicus Michel Daerden, is doorverwezen naar de correctionele rechtbank van Luik. Dat schrijven de Sudpresse-kranten. Ze wordt vervolgd omdat ze jarenlang de burgemeester van Grâce-Hollogne en zijn echtgenote heeft zwartgemaakt op sociale media.

Het was burgemeester Maurice Mottard en zijn echtgenote die zelf naar justitie stapten om Sandra Chandelle te beschuldigen van intimidatie, laster en aanzetten tot haat en geweld. Ernstige beschuldigingen die een oorsprong vinden in 2018, toen de gemeenteraadsverkiezingen net waren afgelopen. Binnen Grâce-Hollogne was er een interne strijd binnen de socialistische partij tussen de burgemeester en zijn gewezen eerste schepen. Sandra Chandelle uitte zich op Facebook als tegenstander van de burgemeester en maakte het koppel volgens de aanklacht geregeld belachelijk door hen als zeer luxueus voor te stellen. Het koppel vroeg de weduwe van Daerden om daarmee op te houden, maar toen dat volgens hen niet genoeg gebeurde, stapten ze naar het gerecht.

Sandra Chandelle vroeg intussen opschorting van straf. Ze geeft haar schuld daarmee toe, maar hoopte een proces te vermijden. Dat werd haar evenwel geweigerd. Ze wordt dus toch naar de correctionele rechtbank verwezen. Alleen voor de kwalificatie “aanzetten tot haat en geweld” zal ze zich niet moeten verantwoorden.