Politie toont hoe deelnemers aan lockdownfeestje in Madrid zich verstoppen om aan boete te ontsnappen

In de Spaanse hoofdstad Madrid moest de politie afgelopen weekend veelvuldig ingrijpen tegen lockdownfeestjes. Op beelden die de politie vrijgaf, valt te zien hoe feestvierders zich verstopten onder matrassen en in kasten om aan de agenten te ontsnappen. In totaal heeft de Madrileense politie op vrijdag en zaterdag maar liefst 227 lockdownfeestjes stilgelegd.