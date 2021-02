Edmée (35) scoorde wereldhit, maar dan ging het steil bergaf: “De dokter zei: ‘Dit worden de slechtste maanden van uw leven’”

Waregem -

De nuchterste der wereldsterren woont in Desselgem. Edmée Daenen (35), de stem achter de Roxette-cover Listen to your heart, begon haar twintigerjaren bovenaan de Amerikaanse hitlijsten. Met huilende fans, in chique hotels, tussen grote sterren. Alle geluk in één keer. Tien jaar later volgde alle malheur ook in één keer, met een financiële kater, een zware relatiebreuk en de diagnose van borstkanker.