Mogen we straks met acht mensen buiten afspreken?

In de openlucht met acht samenkomen in plaats van met vier: die versoepeling stelt vicepremier Petra De Sutter (Groen) voor en kan op veel bijval rekenen binnen de regering. Mogelijk wordt op het Overlegcomité vrijdag al beslist dat dat binnenkort weer mag.

Afgelopen weekend was het prachtig weer, maar konden we nog altijd maar met iver samen naar buiten. Daar komt mogelijk snel verandering in. Zeker omdat de kans op besmetting buiten bijzonder klein is. Minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) vraagt daarom samen met Groen-voorzitter Meyrem Almaci om als eerste versoepeling de buitenbubbel van vier naar acht te vergroten, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Navraag leert dat het voorstel van de groenen op bijval kan rekenen bij de rest van de regering. De versoepeling zal vrijdag naar alle waarschijnlijkheid worden besproken op het Overlegcomité.

Al waarschuwt viroloog Steven Van Gucht wel dat we heel goed moeten nadenken over wanneer we welke regels willen versoepelen.