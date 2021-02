Vanaf half maart weer op schooluitstap

Vanaf 15 maart zijn er weer schooluitstappen van maximaal 1 dag mogelijk voor alle leerlingen van het lager en secundair onderwijs. Dat is maandag beslist op het onderwijsoverleg.

Tijdens de schooluitstappen moet de klasbubbel maximaal gerespecteerd blijven. Ze moeten ook plaatsvinden met eigen vervoer en de leerlingen mogen geen contact hebben met andere mensen.

Vanaf 15 maart kunnen kinderen en jongeren van het buitengewoon onderwijs OV3 en OV4 weer voltijds naar school, net zoals de leerlingen van deeltijds beroepsonderwijs.

Brede versoepelingen zijn nog niet aan de orde in het onderwijs, meldt de woordvoerder van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. De besmettingscijfers vlakken weliswaar af, maar de onzekerheid over de Britse variant is nog te groot, klinkt het. De virologen die bij het onderwijsoverleg mee aan tafel zaten, vrezen dat de besmettingscijfers nog zullen stijgen.

Alle onderwijspartners zijn het erover eens dat de leerlingen van het secundair onderwijs zo snel mogelijk opnieuw voltijds naar school moeten kunnen gaan. Dat moet voorrang krijgen op andere versoepelingen in andere maatschappelijke sectoren, klinkt het. Ze worden daarin gesteund door de experts van de GEMS en de virologen.

Pleiten voor meer versoepelingen

Het gemeenschapsonderwijs GO! vindt het jammer dat er niet versoepeld kan worden maar heeft begrip voor de maatregelen. “We blijven er mee voor pleiten dat versoepelingen, zodra die mogelijk zijn, in de eerste plaats voor jongeren en voor het onderwijs mogelijk moeten zijn”, verklaart afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. Ze hoopt dat verdere versoepelingen binnenkort toch mogelijk zijn. “We appreciëren dat de maatschappij het onderwijs als prioritair naar voren blijft schuiven”, zegt ze nog.

Op dinsdag 9 maart zitten Weyts, de onderwijskoepels, vakbonden, virologen en experts opnieuw samen.