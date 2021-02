Kreeg Club Brugge een terechte penalty tegen OHL na de tussenkomst van doelman Romo?

Club Brugge heeft tegen OHL een penalty gekregen. OHL-doelman Romo raakte de bal, maar had ook Chong mee met zijn benen. De tv-commentatoren waren het er niet over eens of de strafschop terecht was. De VAR kwam alleszins niet tussen en Ruud Vormer die maalde er ook niet om. De Brugse kapitein legde de 2-0 binnen vanop de stip.