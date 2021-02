Dries Mertens heeft individuele trainingen hervat bij Napoli

Dries Mertens stond maandag weer op het trainingsveld bij Napoli. De Rode Duivel hield het wel bij individuele oefeningen. “De volgende dagen zal geëvalueerd worden of hij weer bij de groep kan aansluiten”, klinkt het op de website van Napoli.

De 31-jarige Mertens liep op 16 december een enkelblessure op in een competitiewedstrijd tegen Inter Milaan. Een maand later maakte hij al zijn comeback, maar op 28 januari herviel hij in een bekermatch tegen Spezia, waarop hij naar België terugkeerde om te revalideren.

(belga)