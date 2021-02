Gerecht onderzoekt meerdere transfers van Christophe Henrotay

Christophe Henrotay had de voorbije jaren tal van Rode Duivels in zijn portefeuille, zoals Thibaut Courtois, Yannick Carrasco en Leander Dendoncker. Hij onderhandelde in 2011 ook mee de transfer van Romelu Lukaku naar Chelsea en groeide bij Anderlecht en Standard uit tot een belangrijke makelaar.

Anderhalf jaar geleden werd Henrotay in Monaco gearresteerd. Er vonden huiszoekingen plaats bij hem thuis. Daarbij legde de politie beslag op 7 miljoen euro, drie luxueuze sportwagens, een boot en twee appartementen.

Nadat het parket in januari huiszoekingen had uitgevoerd bij Standard, kwam Henrotay zich in mei persoonlijk verantwoorden bij onderzoeksrechter Claise in Brussel. Daar werd hij formeel in verdenking gesteld, onder meer ook vanwege financiële malversaties bij de transfer van Youri Tielemans naar Monaco. Ruim twee jaar geleden kwam het tot een breuk met zowel Tielemans als Peter Smeets, destijds de persoonlijke begeleider van Tielemans. Smeets diende ook een klacht met burgerlijke partijstelling in bij het parket van Tongeren, onder meer vanwege het achterhouden van geld bij meerdere transfers. Henrotay reageerde met een klacht tegen Smeets wegen laster en eerroof.