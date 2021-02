Zorgsector buigt zich over staatshervorming: “Liever geen dan halfslachtig”

De volgende staatshervorming mag geen rommeltje worden zoals de vorige. Die boodschap hebben Margot Cloet, vertegenwoordiger van de ziekenhuizen, en topambtenaar Dirk De Wolf gegeven in het Vlaams Parlement.

Gezondheidszorg staat bovenaan de agenda van de volgende staatshervorming, en in het Vlaams Parlement hebben Margot Cloet en Dirk De Wolf hun visie daarop gegeven. Cloet is topvrouw van Zorgnet-Icuro, de grootste koepel van ziekenhuizen en woon-zorgcentra. De Wolf is administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Beiden zijn het erover eens dat dat het gezondheidsbeleid verder overgedragen moet worden aan de deelstaten. Nu zit dat versplinterd tussen de verschillende bestuursniveaus.

“Maar het mag niet louter een overdracht van bevoegdheden zijn”, aldus Cloet. “Er moet goed nagedacht worden hoe we het beleid kunnen verbeteren. Dat moet doordacht gebeuren. Liever geen staatshervorming dan een halfslachtige.” Dirk De Wolf is het daarmee eens. Voor hem is de volgende staatshervorming een kans om het beleid meer op de patiënten af te stemmen. Zowel De Wolf als Cloet zien de financiering van de gezondheidszorg wel nog op het federaal niveau blijven, maar het geld zou dan wel tussen de deelstaten verdeeld worden.

De hoorzitting met Cloet en De Wolf past in het werk van een parlementaire werkgroep om die volgende staatshervorming voor te bereiden. De bedoeling is dat er tegen de verkiezingen van 2024 een blauwdruk klaarligt, zodat die zevende staatshervorming daarna kan worden uitgevoerd.