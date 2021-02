Agenten melden zélf brutaal politiegeweld: “Minderjarigen werden geslagen in cellen”

Brussel -

Een tiental politieagenten heeft bij politievakbond ACOD duidelijk gemaakt dat een aantal collega’s veel te ver is gegaan tijdens een betoging rond “klassenjustitie” vorige maand aan het Europaplein in Brussel. “Minderjarigen werden brutaal geslagen in de cellen, zonder reacties van de chefs ter plaatse”, klinkt het onder meer in de aanklacht.