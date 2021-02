De Luis in de pels van Barcelona: Suarez (34) heeft breuk pakken beter verteerd dan ex-club en is met Atletico titelfavoriet in Spanje

Suarez laat zijn tanden zien, Suarez was de gebeten hond, Suarez bijt van zich af. De mogelijkheden zijn eindeloos, maar feit blijft wel dat Luis Suarez (34) na zijn gedwongen vertrek uit Barcelona goed op weg is om revanche te nemen op zijn ex-club. De Uruguayaan is topschutter in Spanje, staat met Atletico afgetekend aan de leiding in La Liga én doet nog volop mee in de Champions League. Te beginnen vanavond tegen Chelsea.