Anderlecht zit vastgeketend aan Vincent: Kompany kreeg de sleutels van de club, doorgaan is enige optie

Anderlecht behoudt het vertrouwen in Vincent Kompany (34) na de lamentabele 10 op 27. Dat kan niet anders. Paars-wit heeft zich sportief, financieel, structureel en zelfs emotioneel zo vastgeklikt aan zijn icoon dat het wel moet blijven geloven dat het allemaal goedkomt dankzij Kompany’s visie. Mede daarom is Vince The Prince opgeven niet aan de orde, maar het bestuur mag de coach wel eens op zijn plichten wijzen.