Internationale voetballersvakbond wil eigen dopingregels

De internationale spelersvakbond wil dat spelers die niet opzettelijk positief testen, niet te lang buiten strijd mogen zijn. Ook al bestaat er net een ‘achterpoortje’ dat tot mildere dopingstraffen kan leiden, zo leert een schorsing van twee voetballers van Salzburg.

LEES OOK (+). Ajax zet zwaar geschut in bij dopingzaak André Onana: onder andere ex-advocaat WADA staat keeper bij

De internationale spelersvakbond FIFPro, dat de belangen vertegenwoordigt van 65-tal spelersvakbonden wereldwijd, wil “meer invloed in hoe de dopingregels kunnen worden toegepast op het profvoetbal”. De aanleiding is de Ajaxkeeper André Onana, momenteel een jaar geschorst. “Het kan niet dat een speler die niet opzettelijk bedriegt, voor lange tijd zijn beroep niet kan uitoefenen.”

Samengeval: FIFPro is het niet eens met de algemeen internationaal geldende dopingregels van het Wereld Anti-Doping Agentschap (Wada) en lonkt voor de dopingaanpak naar de Amerikaanse profsporten. Het Amerikaanse basketbal, voetbal, baseball… hanteren eigen regels los van het Wada. In de Amerikaanse praktijk komt dat neer op veel mildere sancties dan de gangbare ‘dopingtarieven’ van Wada voor dezelfde producten.

Voor dopingzaken zoals Onana – hij claimt dat hij per ongeluk een pilletje slikte dat bestemd was voor zijn vrouw - heeft Wada net een achterpoortje dat vroeger niet bestond. Zo schorste de wereldvoetbalbond afgelopen weekend de Salzburgspelers Mohamed Camara en Sekou Koita slechts drie maanden en niet twee of vier jaar, omdat ze niet opzettelijk een (verboden) middel tegen hoogteziekte hadden geslikt tijdens een interland op 1.700m.

Onana kreeg een jaar – het middel waarop hij werd betrapt (furosemide), is in de dopingwereld een van de populairste maskeermiddelen. Onana’s advocaten zijn in beroep gegaan bij het Internationaal Sporttribunaal.

Nog dit: Onana zet zich in voor de rechten van voetbalprofs over de hele wereld… als lid van de spelersraad van FIFPro. De spelersvakbond zegt dat het ene niets te maken heeft met de wens voor meer invloed op het dopingbeleid.