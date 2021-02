Genk-bestuur houdt crisisberaad over John van den Brom

Bij RC Genk hield het bestuur gisteren crisisberaad. Het enige punt op de agenda: het lot van trainer John van den Brom (54). De Limburgers staan nog altijd derde, maar na een povere 8 op 30 in 2021 staat de Nederlandse coach ter discussie. Van den Brom zelf is weliswaar nog strijdvaardig en zijn staf en kern lijken nog wel op één lijn te zitten, maar hij krijgt er het vuur niet meer in. Grote vraag is: who’s next?

Als Van den Brom wordt ontslagen, moet RC Genk op zoek naar zijn vierde trainer dit seizoen. Is dat het risico waard, met nog zes matchen te spelen. Of geven ze dan het vertrouwen aan het assistentenduo Olivieri-Ribeiro om Europees voetbal af te dwingen? De knoop doorhakken is niet simpel. Mogelijk komt Genk vandaag met een statement.