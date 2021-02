“Het voetbal kan zich niet gedragen als outcast in het dopingbeleid”

De FIFPro, de internationale voetbalspelersvakbond, wil meer invloed in het dopingbeleid. Het kan niet dat voetballers die zich niet opzettelijk doperen, een lange periode hun beroep niet kunnen uitoefenen, klinkt het. De aanleiding is Ajax-keeper André Onana, een jaar geschorst omdat hij per abuis een pilletje van zijn vrouw nam, zegt hij. Helaas is furosemide ook een van de populairste maskeermiddelen.