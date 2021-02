Christian Benteke matchwinnaar bij Crystal Palace, Cristiano Ronaldo bezorgt Juventus de zege

Brighton met Leandro Trossard in de basis is in eigen huis met 1-2 onderuit gegaan tegen Crystal Palace. Invaller Christian Benteke scoorde in het absolute slot de winning goal voor Palace met een volley.

Bij Crystal Palace zaten zowel Christian Benteke als Michy Batshuayi op de bank. Ze moesten toekijken hoe hun ploegmaat Mateta de 0-1 op het bord zette. Maar Brighton toonde zich de betere ploeg en scoorde in de 55ste minuut de gelijkmaker. Uiteindelijk was het invaller Benteke die zijn team in extremis de zege bezorgde met een volley.

Brighton blijft zo zestiende, Palace staat dertiende.

Cristiano Ronaldo bezorgt Juve de overwinning

In de Serie A won Juventus vlot van Crotone. Ronaldo scoorde tweemaal en McKennie legde de 3-0-eindstand vast. Juve schuift zo op naar de derde plaats in het klassement.