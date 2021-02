Echtgenote van drugsbaron El Chapo gearresteerd in de buurt van Washington

De vrouw van de beruchte Mexicaanse drugsbaron Joaquín “El Chapo” Guzmán is maandag gearresteerd op de luchthaven Dulles International Airport in de staat Virginia, in de buurt van Washington D.C. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij een drugsnetwerk, aldus de Amerikaanse autoriteiten.

De 31-jarige Emma Coronel Aispuro, die zowel de Amerikaanse als de Mexicaanse nationaliteit heeft, moet dinsdag voor een federale rechter verschijnen. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij het importeren van cocaïne, methamfetamine, heroïne en marihuana naar de VS. Daarnaast zou ze hebben meegewerkt aan twee ontsnappingspogingen van haar man uit een Mexicaanse gevangenis in 2015 en 2016.

Haar echtgenoot, medeoprichter van het Sinaloakartel en destijds beschouwd als de machtigste drugshandelaar ter wereld, werd in 2019 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij zit zijn straf uit in een strengbewaakte gevangenis in de Amerikaanse staat Colorado.