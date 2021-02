Georgië heeft een nieuwe premier

Georgië heeft in voormalig defensieminister Irakli Garibasjvili (38) een nieuwe premier gevonden. De vorige regeringsleider, Giorgi Gakharia, stapte vorige week op vanwege de voorgenomen arrestatie van de prominente oppositiepoliticus Nika Melia.

De 38-jarige Garibasjvili van de partij Georgische Droom was tussen 2013 en 2015 al eens regeringsleider. Het parlement stemde maandag voor Garibasjvili, maar de oppositie hield zich afzijdig, omdat volgens hen bij de parlementsverkiezingen van oktober zou zijn gefraudeerd.

De oppositie heeft zich onlangs wel bereid getoond om in gesprek te gaan met de regering over een oplossing van de politieke crisis. Garibasjvili zei best te willen praten, maar weigert aan tafel te gaan met Melia, een oppositiepoliticus van de Verenigde Nationale Beweging (UNM) die ervan is beschuldigd een verijdelde bestorming van het parlement te hebben gepland in 2019. Na het opstappen van premier Gakharia werd zijn arrestatie opgeschort.

Georgische Droom won de verkiezingen voor de derde keer op rij en wijst een nieuwe stembusgang af, ondanks massale protesten in de voormalige Sovjetrepubliek.

Foto: REUTERS