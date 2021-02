Kaap van 500.000 coronadoden overschreden in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten zijn intussen al meer dan een half miljoen mensen overleden aan de gevolgen van Covid-19. Dat heeft de Johns Hopkins University maandag bekendgemaakt. De VS zijn wereldwijd koploper wat betreft het aantal sterfgevallen.

De drempel van de 400.000 doden werd pas een maand geleden overschreden. Dat gebeurde op 19 januari, de dag voor de inhuldiging van president Joe Biden. Die beloofde de strijd tegen Covid-19 een van de prioriteiten van zijn presidentschap te maken.

Biden heeft intussen al opdracht gegeven om de Amerikaanse vlag vijf dagen halfstok te hangen op federale overheidsgebouwen, uit eerbetoon voor de slachtoffers. Omstreeks middernacht Belgische tijd geeft hij, samen met vicepresident Kamala Harris, ook nog een persconferentie.

Nergens ter wereld zijn al zoveel mensen gestorven aan Covid-19 dan in de VS. Ook op het vlak van besmettingen zijn de VS, met 28 miljoen gevallen, koploper. Zowat 44 miljoen Amerikanen zijn intussen wel al minstens één keer gevaccineerd, ruim 13 procent van de totale bevolking.