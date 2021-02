Het blijft erg zacht, maar de wind neemt wel toe

Dinsdag blijft het droog met afwisselend bredere opklaringen en soms ook wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden, maar de wind neemt toe. Dat meldt het KMI. De komende dagen blijft het erg zacht, maar in het weekend koelt het opnieuw wat af.

Ondanks de zachte temperaturen, waait de wind dinsdag matig tot plaatselijk vrij krachtig uit het zuiden tot het zuidwesten met vooral in de westelijke helft van het land rukwinden tot 50 kilometer per uur. Dinsdagavond en -nacht is het lichtbewolkt. De minima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden in het centrum. De zuidenwind is overwegend matig, over het zuidoosten is hij eerder zwak.

Woensdag wordt het, afgezien van wat hoge wolkensluiers in het westen, zonnig. Het is opnieuw erg zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 14 graden op de Ardense hoogten tot 18 of 19 graden elders. De wind waait matig uit het zuiden.

Donderdag neemt de bewolking stilaan toe vanuit het westen, maar het blijft nog droog. Donderdagavond of ­-nacht valt er tijdelijk (lichte) regen. De maxima liggen rond 14 of 15 graden in het centrum. De wind waait eerst matig uit het zuiden tot het zuidwesten, later afzwakkend en draaiend naar het westen.

Vrijdag wordt het droog en vrij zonnig met stapelwolken in het binnenland. Het wordt minder zacht met maxima rond 10 graden, bij een overwegend zwakke noordwestelijke wind. Het weekend blijft meestal droog met maxima rond de 10 graden.